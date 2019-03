L’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile all’indomani della sconfitta contro il Cagliari. Al centro d’allenamento, oltre a Spalletti e la squadra, c’erano i dirigenti, Balde Diao Keita e Mauro Icardi. Soltanto fisioterapia anche oggi per l’ex capitano dell’Inter, che non ha più postato nulla sui profili social dopo la prima uscita da non capitano di giovedì. E intanto si avvicina un’altra svolta sulla situazione di Icardi, perché le cure al ginocchio volgono ormai al termine e settimana prossima l’argentino - che questa settimana ha perso anche la nazionale - sarà rivalutato dallo staff medico nerazzurro.



LE PRIME PAROLE - La lettera pubblicata su Instagram è cosa nota: Icardi ha rotto il silenzio e spiegato quella che è la sua visione sul momento con parole dure. Leggendo tra le righe è impossibile non pensare che tra gli accusati ci siano stati Marotta e Spalletti, ma anche Ivan Perisic. La risposta dell’Inter è prontamente arrivata, con le parole dello stesso Marotta prima di Cagliari-Inter: “Icardi? Nulla di fatto, se ne è parlato molto, ma stasera (ieri sera, ndr) affrontiamo una partita importante, il focus della squadra è concentrato su questo. Sono dinamiche interne, le gestiamo con il diretto interessato: mi pare che non ci sia da ricucire niente, non essendo arrivati a una rottura. Non è assolutamente una rottura. Dovrei stare un’ora a parlare di questo questioni, preferisco di parlare della partita”. Nessuna rottura, sponda Inter. E, anzi, come ribadito da Marotta settimana scorsa, presto dovrebbe arrivare la proposta di rinnovo per Icardi. CURE FINITE - Intanto, settimana prossima sarà cruciale per il proseguo della stagione di Icardi, perché l’addio a giugno sembra ormai scritto. “Abbiamo sempre detto che ne avremmo aspettato il recupero dall’infortunio - ha ribadito ieri Spalletti dopo la sconfitta contro il Cagliari -. Fra cinque giorni finirà le cure, poi vediamo. Lui, così come Keita, avrà poi a disposizione il campo per dimostrare il suo amore nei confronti di questi colori”. Nuove valutazioni, perché le parti hanno una visione diversa della situazione: per l’Inter al momento non è necessaria un’operazione al ginocchio, per Icardi sì. I nuovi controlli di settimana prossima faranno chiarezza sulla situazione del ginocchio. Complessivamente, la vicenda resta molto delicata: la lettera d'amore scritta e pubblicata giovedì dall'ex capitano, infatti, non ha fatto altro che scatenare reazioni d'odio da parte dell'Inter che non si aspettava nuove polemiche prima del Cagliari. La gara ormai è alle spalle, giovedì c'è l'Eintracht in trasferta per gli ottavi di finale di Europa League. Con o senza Icardi? La risposta a oggi sembra scontata: senza...