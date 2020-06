Non tornerà a casa, almeno per ora.. L'Italia gli manca, ma a Parigi ha trovato la sua dimensione, con il Psg vuole continuare a vincere, ha l'ambizione di alzare la Champions League e al momento non prende in considerazione altro, con il suo agente Mino Raiola non si è però mai parlato di un possibile trasferimento.Una posizione chiara, una scelta precisa, che ha diverse ragioni. Verratti a Parigi, dove è arrivato nel 2012 dal Pescara, si sente a suo agio ed, fino a fine stagione al braccio di Thiago Silva (che è in scadenza). A questo bisogna aggiungere l'aspetto economico: il centrocampista azzurro classe 1992 èNon c'è motivo per cambiare aria.