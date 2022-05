Il cerchio si chiude ripensando a un consiglio. "Prendi Di Carmine, è l’uomo giusto".. E la dritta vincente è arrivata in famiglia.". Due reti pesanti, che per Cremona significano Serie A ventisei anni dopo l’ultima volta.Nato a Formia il 24 agosto 1973, Fabio Pecchia è cresciuto a Lenola, borgo di 4.000 abitanti in provincia di Latina, che ha dato i natali al politico comunista e partigiano Pietro Ingrao. Il legame con la sua terra racconta parte della storia:Appena può, fa sempre una scappata e si gode qualche giorno in casa con noi. Poche le uscite, al massimo un giro in chiesa o una visita al santuario della Madonna del Colle". Perché la famiglia vale più di tutto. E per intendere il concetto basta poco: "Venerdì sera - spiega Francesco - ero con lui, a Como. Roberta e Mariangela, le nostre sorelle, hanno guardato la partita a casa. Novanta minuti di tensione, poi la gioia della vittoria".Francesco, classe 1969, oggi è un fisioterapista. Con Fabio ha condiviso e condivide la passione di una vita: "Essendo anche allenatore e match analyst, come lui vivo per il calcio. Venerdì, quando ci siamo trovati a parlare, mi sono fatto dire subito la formazione".Lo avevo visto bene, sapevo che gli avrebbe regalato una sorpresa". Mix vincente tra profili d’esperienza (Di Carmine, Ciofani, Castagnetti, Strizzolo) e giovani italiani interessanti (Carnesecchi, Okoli, Sernicola, Fagioli, Zanimacchia, Gaetano),: "Fabio trasmette serenità anche nei momenti più difficili della stagione. Dopo una sconfitta, fa capire di avere tutto sotto controllo con un semplice messaggio su Whatsapp".A Lenola, la storia viene ripetuta dalla gente del posto con un sorriso: "Francesco era il più forte dei due, Fabio è arrivato in Serie A". Racconti di paese, ma con Francesco la puntualizzazione non tarda ad arrivare: "Si dice sempre così, la realtà è diversa.In periodi diversi, andammo a fare dei provini. Io a San Basilio, con la Lazio. Mi presero, ma mia madre non volle mandarmi lontano da casa e così non se ne fece nulla". Qualche anno dopo, Fabio fu notato dal talent scout Gino Corrado ad Avellino. "Venne selezionato, quella volta a decidere fu papà e in quel momento iniziò la sua carriera.A 12 anni si trasferì in un’altra città per realizzare il sogno". Questione di mentalità: "Giocava con il mio gruppo.".Partite, allenamenti, vita quotidiana. "Il segreto di Fabio - spiega Francesco - è l’organizzazione". Un aneddoto rende l’idea: "Negli anni a Napoli (1993-97), si laureò in Giurisprudenza. In un periodo in cui si diceva che chi giocava a pallone non potesse studiare, fu una sfida per lui e la vinse.Un passo per volta, si è costruito un pezzo di futuro".Volgendo lo sguardo indietro, Francesco racconta i momenti fondamentali della carriera in panchina di Fabio: "Nel suo percorso è stata fondamentale l’esperienza a Latina. Vicino alla promozione in B, venne esonerato nel momento migliore della stagione.Lo scelse come secondo". L’occasione della vita:Poi, una parentesi in Giappone, all’Avispa Fukuoka (2018-19): "In Asia ha avuto un’esperienza umana incredibile, al di sopra del calcio e con meno stress.. Un’occasione arrivata nel gennaio 2021 e fino a oggi, forse, il risultato più importante: "Ha fatto un percorso lungo e lavorato, il traguardo raggiunto racchiude tanta soddisfazione. Poteva succedere anche a Latina (2012-13), mentre a Verona (2016-18), piazza al tempo con aspettative più alte, in fondo la Serie A era attesa. In questo caso parliamo di un exploit costruito in maniera perfetta". E indirizzato dall’abilità nella gestione dei momenti:Il finale è stato complicato, si è vista la fragilità di un gruppo giovane vicino all’impresa. A un certo punto, il sogno sembrava svanito". Solo a un certo punto.