Un anno per rinascere e riprendersi la Juve. Pauloè tornato al centro del progetto. Il cambio d'allenatore l'ha rivitalizzato e gli ha dato nuove motivazioni, oggi l'argentino è un punto fermo dell'attacco di Maurizioche ha messo in panchina - e ormai quasi alla porta - uno dei suoi pupilli come Gonzalo. La Joya. Adesso sì, in tutto e per tutto. Paulo ha ritrovato sorriso, gol e giocate decisive. I compagni ringraziano e lui è tornato nel cuore dei tifosi bianconeri.