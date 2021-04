Quale sarà il suo futuro? L’Inter ha le idee chiare, i nerazzurri si sono dati tempi precisi per affrontare anche questo argomento eParabola strana quella di Marcelo, che all’Inter ha spesso vissuto alti e bassi, che in qualche occasione hanno addirittura rischiato di portarlo altrove. Addio che ha rischiato anche al secondo anno di Conte, quando è stato a un passo dal PSG.Poi le cose sono andate diversamente e lo stesso tecnico salentino si è ricreduto, tanto che qualche tempo fa in conferenza stampa ne ha elogiato le doti: “È un ragazzo eccezionale, da fuori non sembra, ma è è simpaticissimo. Con lui lavoriamo sul discorso di non innervosirsi se durante la partita non riesce a toccare tanto la palla, l’importante è che la prende dove è giusto e dove io gli chiedo di prenderla perché lui deve essere determinate. È un ragazzo molto generoso, come Barella, basta vedere i km percorsi durante la partita. Quello che chiedo a Brozo è di ottimizzare la sua corsa, per trovarsi nella posizione giusta.Parole importanti, che pongono Brozovic al centro del progetto. Ma parole a parte, è giunta l’ora di fare i fatti, perché c’è da rinnovare quel contratto che scadrà nel giugno del 2022. Intanto il calciatore croato si è separato dal suo agente storico. Tra l’Inter e il nuovo entourage c’è già un tacito accordo sul nuovo faccia a faccia che sancirà l’avvio della trattativa per il nuovo contratto da siglare.