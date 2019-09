Qualche offerta, qualche sondaggio, voglia di tuffarsi in una nuova avventura, a tinte rossonere. Sì, perché c'è chi pensa al Milan, chi sonda il terreno per il Milan, chi vuole rilevare il Milan, ora in mano al fondo Elliott dopo la stagione cinese targata Yonghong Li, Marco Fassone, Massimiliano Mirabelli. La proprietà statunitense ha dato le chiavi a Gazidis e Maldini, con Leonardo che ha lasciato il posto a Boban: uno sguardo al passato e uno al futuro. E c'è chi, di quel futuro, vuole provare a impossessarsi.



NO ALLA RUSSIA - Come scrive la Repubblica, infatti, ci sono stati tentativi per prelevare il Milan: Elliott, per esempio, ha detto no ​a 680 milioni di euro del tandem miliardario composto da Daniel Kretisnky, coproprietario dello Sparta Praga, e Alisher Usmanov, azionista dell'Arsenal. E Louis Vuitton? La multinazionale francese, che fa capo a Bernard Arnault, il terzo uomo più ricco al mondo, ha smentito. E poi ci sono sondaggi continui da Arabia ed Emirati. Ed Elliott?



LO STADIO... - Elliott ha speso 350 milioni per il Milan, più o 123 per la gestione corrente. Abbassato il monte ingaggi, chiusa la campagna acquisti, diminuiti i ricavi (da 250 milioni a 210), Elliott sta cercando di abbassare ulteriormente i costi, per far sorridere il bilancio e rispettare i paletti del Fair Play Finanziario e, come appreso da calciomercato.com, provare a rilanciare, a livello sportivo, la società rossonera, rispettando quindi quelli che erano i programmi iniziali. E, poi, aspetta news sulla questione stadio. Sì, perché lo stadio di proprietà, da condividere con l'Inter, può cambiare tutto. Crescita, valutazione, futuro. Che è ancora tutto da scrivere.