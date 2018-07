Nè Juventus, nè Monaco. Il futuro di Alksandr Golovin è sempre più a tinte Blues. Il centrocampista russo del CSKA Mosca e autore di un ottimo Mondiale in patria è pronto al passaggio in una big del calcio europeo. E nonostante le conferme arrivate sia sull'interesse del ragazzo per la Juventus (da parte del padre), sia dell'offerta ufficiale presentata ieri dal Monaco (da parte del vice-presidente Vasyliev) è il Chelsea il club più vicino al suo acquisto.



Secondo quanto riportato da corrispondenti della BBC in Russia nella giornata di ieri Chelsea e CSKA Mosca hanno trovato un accordo per il trasferimento in Inghilterra del centrocampista che firmerà invece un contratto della durata di 5 anni. Oggi potrebbe essere anche il giorno giusto per le visite mediche di rito propedeutiche all'ufficialità dell'affare.