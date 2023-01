Aveva lasciato Firenze lo scorso novembre dopo la vittoria casalinga di misura contro la Salernitana, durante la quale, nei minuti precedenti al fischio d’inizio, si era lasciato andare con un giro di campo per salutare i tanti tifosi viola presenti quel giorno sugli spalti dello Stadio Franchi. Da quel giorno sono passati 3 lunghi mesi, ma il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non è mai stato lontano un secondo dalla squadra. Benchè fosse tornato negli Stati Uniti per amministrare da vicino la Mediacom, il patron gigliato non ha mai smesso di seguire le vicende degli uomini di Vincenzo Italiano.



Adesso però Rocco Commisso è pronto per tornare subito in Italia, ed gestire in prima persona la sessione di calciomercato invernale: sessione che cela al suo interno molte insidie, a partire dalle situazioni di Amrabat e Nico Gonzalez. Per tutti questi motivi, secondo quanto fatto trapelare dalla Fiorentina, Commisso arriverà a Firenze tra oggi pomeriggio e domani mattina, per poi presenziare sugli spalti all’ottavo di finale di Coppa Italia tra la sua squadra e la Sampdoria di Dejan Stankovic. The boss is back in town!