Tutti a porte chiuse, tutti gli occhi sulla Serie A, sulla Serie B e sulla Lega Pro, con calendari a incastri, regole da rispettare per chi scende in campo, riunioni su riunioni per ridisegnare il proseguo della stagione. Ma nel calcio dilettantistico, che cosa succede? Cosa succede in Lombardia, in Piemonte, nel Lazio e nelle altre regioni?



DPCM - Per il momento, la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato questo comunicato, strettamente legato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), in cui spiega il da farsi: “Emanato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Per quanto riguarda lo sport, le disposizioni del Governo sono contenute nel punto C del decreto. Vengono consentiti l'attività dilettantistica e gli allenamenti, purché svolti a porte chiuse e senza la presenza di pubblico. Ciò non vale per i comuni della cosiddetta “zona rossa”, dove le manifestazioni e le attività sono invece sospese. Tutte le misure del nuovo decreto avranno efficacia sino al 3 aprile".



PIEMONTE - In Piemonte, questo weekend, non si gioca. Ecco il comunicato del Comitato Regionale: "​Il Consiglio Direttivo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, nella riunione straordinaria svoltasi in data odierna,tenuto conto dell’evoluzione negativa in relazione al coronavirus Covid 19 resa nota dagli Enti Nazionali e Regionali preposti, nonché di una serie di problematiche conseguenti che ricadono negativamente sulla gestione sportiva delle Società dipendenti, ha deliberato,dando priorità nella propria decisione alla salute di tutti i tesserati, l’annullamento di tutte le attività regionali e provinciali sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico programmate dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e dalle sue articolazioni periferiche nel periodo Giovedì 5 Marzo – Lunedì 9 Marzo 2020.La delibera integrale riportante le specifiche motivazioni a sostegno del suddetto provvedimento verrà resa nota con comunicato ufficiale che verrà pubblicato nella giornata di Giovedì 5 Marzo 2020".



TOSCANA - In Toscana, invece, si attendono novità: "​Informiamo che appena ci saranno comunicazioni ufficiali da parte degli organi preposti, ne daremo notizia attraverso i soliti canali ufficiali. Nelle prossime ore del pomeriggio pubblicheremo un Comunicato Ufficiale con i provvedimenti relativi alle attività dilettantistica, giovani e di base".



LOMBARDIA - In Lombardia, invece, è già tutto fermo per questo weekend: "​Il Comitato Regionale Lombardia, considerate le ulteriori misure varate dal Governo fino all’8 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 “Coronavirus” ed in particolare le misure che interessano il territorio della Regione Lombardia e le limitazioni che le Amministrazioni locali prevedono all’utilizzo dei centri sportivi nonché la necessità di mantenere l’uniformità e la regolarità di tutti i campionati, dispone la sospensione dell’intera attività regionale e provinciale, dilettantistica e giovanile, in programma in settimana e fino a domenica 8 marzo 2020 compresa".



seguono aggiornamenti