Intervistato da Mozzart Sport, l'esterno offensivo classe 2002 della Stella Rossa Andrija Radulović ha parlato dei rumors di mercato che lo riguardano: "So che c'è l'opportunità di continuare la mia carriera all'estero o in uno dei club della prima divisione serba. Nei prossimi giorni, in accordo con la mia famiglia e le persone che si prendono cura di me da quando sono arrivato a Belgrado, deciderò quale sarà l'opzione migliore per me al momento". Il mandato per trattarlo in Europa è nelle mani dell'agente Federico Pastorello e tra i club interessati ci sarebbero anche Inter e Milan.