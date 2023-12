. È cambiato tutto nel giro di pochi mesi per Giovanni, difensore dell'che la scorsa settimana ha esordito dal primo minuto con la prima squadra di Gian Piero Gasperini, nella vittoria per 4-0 contro il Rakow. Un successo arrivato anche grazie a una sua rete, che va a completare il percorso di crescita del classe 2003, simbolo, insieme al compagno di squadra Tommaso Del Lungo, della nuova iniziativa avviata dai bergamaschi la scorsa estate, con la creazione del progetto Under 23.Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, Bonfanti aveva passato le ultime due stagioni in prestito, prima alla Sampdoria Primavera e poi al, in Serie C. Proprio. L'avvio dell'avventura Under 23, con l’arrivo di Fabiocome responsabile, ha invece cambiato la strategia, cheper fare parte della rosa dell’U-23 di Francesco Modesto, l'allenatore che sta facendo un gran lavoro esaltando molti ragazzi. "Dedico il goal alla mia famiglia - ha detto Bonfanti dopo la partita col Rakow - e soprattutto a mio fratello che mi è sempre stato vicino.". Un sentiero che lui sta percorrendo tra i primi, ma che dalle parti di Zingonia sono certi presto condivideranno anche altri.