Cristiano Ronaldo sempre più leader in casa Juventus. Il nuovo arrivato è in ottimi rapporti con la dirigenza bianconera, vuole mettere tutta la sua esperienza e il suo talento cristallino a disposizione della Vecchia Signora. Per questo, come riportano in Spagna, Ronaldo avrebbe discusso con i vertici bianconeri anche di mercato: qualche nome sul tavolo, una chiacchiarata per capire come migliorare la squadra.



MERCATO LAZIO - Come riporta Okdiario.com, Cristiano Ronaldo avrebbe dimostrato tutto il suo apprezzamento alla Juventus per un nome su tutti: quel Sergej Milinkovic-Savic, oggetto del desiderio di molti top club, Juve compresa. Il serbo avrebbe sorpreso CR7, secondo il talento ex Real Milinkovic sarebbe in grado di aiutare la Juventus a raggiungere tutti i suoi obiettivi. Tutto da vedere, il calciomercato in Italia finirà venerdì, dopo l'interesse del Milan tornerà alla carica la Juventus?