Prima Cajuste, adesso Gabri Veiga: in casa Napoli ci sono grandi manovre a centrocampo. Blindato Osimhen, De Laurentiis ha messo mano con decisione alla metà campo di Rudi Garcia: dalla Spagna sono certi che arriverà in azzurro pure il fantasista classe 2002. Sulla carta il sostituto di Zielinski.



LE CIFRE - 40 milioni di euro o quasi: il Napoli, scrive As, non pagherà la clausola rescissoria di tale entità ma una cifra che, considerando i bonus, si avvicinerà di molto alla quota sopra citata. Insomma un bell'investimento per una mezz'ala spagnola dall'elevata qualità.



E ZIELINSKI? - Naturale chiedersi cosa accadrà al polacco, visto che lo stesso Gabri Veiga è considerato dai più il sostituito ideale dell'ex Empoli. L'unica certezza è che Zielinski ha giocato dal 1' l'amichevole giocata nel pomeriggio dai partenopei a Castel di Sangro contro l'Apollon Limassol (e vinta per 2-0). Intanto nelle ultime ore il 29enne sembra aver allontanato, ancora una volta, la corte dell'Al-Ahli, pronto a versare cifra 25-30 milioni di euro nelle casse del Napoli. De Laurentiis, che aspetta presto una decisione definitiva dal calciatore, è già corso ai ripari.