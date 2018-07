Hacienda ha dato il suo via libera all'accordo raggiunto tra Cristiano Ronaldo, la Procura della Repubblica e il Consiglio di Stato. Come riferisce il Mundo Deportivo, il nuovo calciatore della Juventus dovrà pagare una multa di quasi 19 milioni di euro. Previsti anche due anni di carcere, che il calciatore portoghese non dovrà scontare nel caso in cui si dichiari colpevole di quattro reati fiscali. Ronaldo non avrebbe pagato all'Agenzia delle Entrate 14 milioni e 700 mila euro tra il 2011 e il 2014, ai quali sono stati aggiunti circa quattro milioni di interessi nell'accordo finale. Il portoghese dovrà inoltre risarcire le spese legali.