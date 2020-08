Leo Messi via da Barcellona? La notizia è arrivata ieri sera dal Brasile ed è stata confermata anche dal Mundo Deportivo, secondo cui l’argentino è molto segnato da quanto successo. Messi non vuole aspettare la fine di contratto e i club interessati sono due: il Manchester City e l’Inter, che per il quotidiano è pronta a fare follie per la Pulce. A Barcellona è già scattato l’allarme. .