Continuano i rumours sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus va in scadenza nel 2020 e il Real Madrid è ancora fortemente interessato al livornese. Secondo El Chiringuito Tv, Allegri è addirittura il primo nome sulla lista di Florentino Perez per la prossima stagione: "E' Allegri l'allenatore che Perez vuole a Madrid la prossima estate - afferma Eduardo Inda- . E' un allenatore che già la scorsa estate ha parlato personalmente con Florentino. Da allora Florentino non è riuscito a toglierselo dalla testa".