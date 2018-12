Aumento dei ricavi, contenimento dei costi e. Sono queste le tre parole chiave in casadopo la pubblicazione della sentenza della Uefa per le violazioni del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017 da parte del club rossonero. La necessità di garantire il pareggio di bilancio entro giugno 2021 impone scelte lungimiranti e ponderate e fra queste c'è ancheche il nuovo amministratore delegato Gazidis dovrà pianificare di comune d'accordo con i due responsabili dell'area tecnica Leonardo e Maldini. E fra queste non può mancare all'ordine del giorno quella di- Acquistato per circa 38 milioni di euro dal Porto nell'estate 2017, l'attaccante portoghese si sta rivalutando in una stagione da protagonista con la maglia del Siviglia, che viaggia nei quartieri alti della classifica di Liga e ha superato la fase a gironi di Europa League grazie anche ai suoi 9 gol in 21 partite. Acquisito con la formula del prestito oneroso da 4 milioni di euro lo scorso agosto, André Silva(pagabile in 4 rate) concordata col Milan. Un'eventualità che consentirebbe ai rossoneri di segnare una discreta plusvalenza nel prossimo bilancio.- Una cifra certamente impegnativa per il Siviglia, che non hai investito così tanto nella sua storia per un singolo giocatore. Ma in questo scenario, decise a puntare sul talento del centravanti della nazionale portoghese e fra queste, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal quotidiano Mundo Deportivo, ci sarebbe anche il. I blaugrana sono, che viaggia verso i 32 anni, convive da tempo con un fastidio non lieve al ginocchio destro e che vedrà scadere il suo contratto a giugno 2021. Il Milan si sfrega le mani e confida che all'asta si aggiungano altre partecipanti. Aumento dei ricavi, contenimento dei costi e plusvalenze, ecco la ricetta per il rilancio del club di via Aldo Rossi.