Il futuro di Franck Kessie continua a far discutere in Spagna con l'agente Atangana che ha ribadito la volontà dell'ivoriano di rimanere al Barcellona ma che, allo stesso tempo, sta ricevendo numerosissime richieste. Fra queste, riporta la stampa spagnola, c'è anche quella del Napoli, pronto all'affare nel caso in cui il club catalano aprisse ad operazioni vantaggiose dal punto di vista economico.