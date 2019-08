Il Real Madrid torna prepotentemente su Neymar: se il PSG accetterà di cedere il brasiliano al Barcellona con la formula del prestito, allora anche le merengues spingeranno per avere il giocatore con le stesse modalità, contando sul favore dei parigini. Non solo, secondo El Chiringuito il Real vuole includere una clausola per cui, in caso di grave infortunio, sia il PSG a pagare lo stipendio di Neymar.