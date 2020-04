Tra le principali incognite della prossima stagione in casa Napoli c'è Arek Milik. Il centravanti polacco sembra essere sul piede di partenza, avendo bisogno di una squadra che punta tutto su di lui.



Dalla Spagna arrivano proprio voci riguardo il suo futuro. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo ci sarebbero diversi club interessati all'ex Ajax. Tottenham, Milan, Atletico Madrid ed Everton: a questi club ora si aggiunge anche il Siviglia, interessato al polacco. De Laurentiis però non mollerà facilmente, perché accetterà offerte non inferiori ai 30 milioni. In caso di addio di Milik, il Napoli si fionderebbe su Ciro Immobile.