Il Psg dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League per mano del mano del Manchester United, è pronto a cambiare totalmente il proprio progetto a partire dalla dirigenza. Infatti secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il club francese vuole ingaggiare l'ormai ex Ds della Roma Monchi per iniziare il nuovo ciclo. Oltre allo spagnolo sul taccuino dei parigini ci sono i nomi di Wenger e Berta attualmente all'Atletico Madrid.