Come viene riportato da Sport, l'Arsenal avrebbe avviato i contatti con il Barcellona per accaparrarsi le prestazioni sportive di Ousmane Dembélé. Il calciatore è al momento concentrato con la nazionale francese in vista di Russia2018, ma è stato prontamente avvisato dell'interessamento dei Gunners. Il francese, giunto in pompa magna al Camp Nou, non ha però brillato durante la stagione appena conclusa e complice l'arrivo di Coutihno, ed il probabile approdo in catalogna di Griezmann, potrebbe seriamente prendere in considerazione di volare a Londra per trovare la giusta continuità che gli permetterebbe di affermarsi definitivamente a livello internazionale.