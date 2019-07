Continua ad aumentare la concorrenza per Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham, infatti, è corteggiato da Juventus e Real Madrid, che contano sul contratto in scadenza nella prossima estate per provare a piazzare il colpaccio nel reparto mediano. Attenzione anche all'Atletico Madrid: i Colchoneros hanno fiutato la possibilità di concludere un altro importante affare. E secondo quanto riportato dai media spagnoli, sarebbero in pole position per questa clamorosa trattativa.