affronta questa sera la sfida forse più importante della sua giovane carriera. L’andata degli ottavi di Champions League, contro il Real Madrid campione in carica, rappresenterà un test importante per il centrale dell’, tra i gioielli più corteggiati del mercato internazionale. Ad osservarlo con attenzione ci sarà anche la, che lo considera sempre la prima scelta per la difesa del futuro e che si è mossa fin dalla scorsa stagione con il suo entourage. Intanto, dalla Spagna arriva una buona notizia per i bianconeri.