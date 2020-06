Arrivano nuove conferme dalla stampa spagnola, in particolare dal quotidiano Sport, circa la volontà del Barcellona di cedere il centrocampista classe '96 Arthur al termine della stagione. Il brasiliano non è ritenuto intoccabile dal tecnico Quique Setién e rientrerebbe nell'operazione per portare Miralem Pjanic dalla Juventus in blaugrana.