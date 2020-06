Novità dalla Spagna per l’affare Lautaro Martinez. Come scrive Mundo Deportivo, c’è una brusca frenata, visto che i blaugrana non riescono a soddisfare le richieste economiche nerazzurre, che vogliono almeno 90 milioni di euro cash. Sempre secondo il media spagnolo, le casse blaugrana non possono fare contenta l’Inter, anche per via delle cessioni che non arrivano. L'affare viene definito un disastro.