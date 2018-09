Gli occhi della Roma da (quasi) sempre, la volontà di Di Francesco di riaverlo con sé. Domenico Berardi ha iniziato alla grande la stagioe 2018/19 con il Sassuolo: 2 gol in 3 partite e la brillantezza che ne aveva contraddistinto i primi passi in Serie A. Il club giallorosso lo ha trattato nelle ultime due sessioni estive di mercato e in futuro lo farà ancora.



CONCORRENZA - Non solo la Roma, però, sul classe '95 italiano. Come scrive Sport, infatti, il Barcellona sta monitorando la situazione intorno al 25 neroverde, in scadenza nel 2022: i giallorossi, sempre secondo il giornale catalano, vogliono evitare un nuovo 'caso Malcom', provando a stringere nelle prossime settimane. Barcellona e Sassuolo hanno ottimi rapporti, come testimonia il trasferimento di Marlon. E la Roma questo lo sa.