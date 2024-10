Getty Images

Dalla Spagna: Barcellona su Leão a un prezzo ragionevole

19 minuti fa



Tre esclusioni in dodici partite per Rafael Leao. L’asso portoghese sta vivendo un momento complicato con Fonseca e iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul futuro. Secondo il quotidiano Sport il Barcellona sterebbe monitorando la situazione e potrebbe puntare su Leao solo a un prezzo definito ragionevole con l’aiuto di Mendes che non è l’agente del ragazzo ma segue da vicino i suoi interessi.