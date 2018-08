Il Barcellona pensa a Paul, ma il Manchester United è pronto al contrattacco. L’eventuale assalto dei blaugrana per il centrocampista francese in questi ultimi giorni di mercato, riporta Don Balón, può provocare una “vendetta” dei Red Devils. La risposta del club inglese è già arrivata: se il Barça farà un ultimo tentativo per Paul, da Old Trafford partirà un’offensiva per i migliori talenti della Masia. L’ex Juventus al centro di una battaglia di mercato: Pogba accende la sfida tra Barcellona e United.