Brahim Diaz di nuovo al Real Madrid? Secondo As sì, con il trequartista oggi in prestito al Milan su cui il club madrileno vanta un diritto di controriscatto a 27 milioni se quello rossonero eserciterà il diritto di riscatto a 22 milioni. La crescita del talento classe 1999 è evidente e fra le Merengues è sempre più vivo l'obiettivo di non lasciarselo scappare come già fatto con altri giocatori in passato.