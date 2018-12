Secondo Don Balón, l’ipotesi di un ritorno dial Real dal Bayern Monaco sarebbe sempre più lontana. I Blancos non lo considerano parte del progetto tecnico per il futuro e sono in attesa di capire gli sviluppi sull’eventuale riscatto del cartellino da parte dei tedeschi. Sullo sfondo resta sempre la Juve, come riportato dal portale spagnolo.