Il Milan su Cesc Fabregas? Non solo, anzi. Secondo Mundo Deportivo, la Juventus è stata la squadra che ha mosso i passi più importanti per il centrocampista spagnolo, che a gennaio aveva deciso di lasciare il Chelsea, ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri. Valutata la proposta bianconera, lo spagnolo ex Barcellona ha preferito un'avventura più soft con il Monaco, in Ligue 1, dove c'era Henry, suo ex compagno, in panchina.