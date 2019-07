Clamoroso dalla Spagna e in particolare da Josep Pedrerol, giornalista del Chiringuito molto vicino a tutte le vicende di casa Real Madrid. Secondo quanto riportato dal periodista, a sorpresa James Rodriguez rimarrà al Real. Questa sarebbe la decisione presa dal club in queste ore, dopo l’infortunio di Marco Asensio che salterà tutta la prossima stagione per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. James Rodriguez era nel mirino del Napoli ma soprattutto dell’Atletico Madrid, con cui aveva raggiunto un accordo di massima. Il suo addio al Real in questa finestra di mercato, però, è tutt'altro che scontato ora. In Spagna il Chiringuito non ha dubbi, James resterà a Madrid, sponda Real...