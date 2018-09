Un interesse di vecchia data che nella prossima estate potrebbe convertirsi in qualcosa di più concreto. Il Barcellona osserva Milan Skriniar da almeno un anno, quando il difensore slovacco classe '96 ha iniziato a dimostrare di non aver sofferto affatto il passaggio dalla Sampdoria a un club di prestigio e abitutato a lottare per traguardi importanti come l'Inter. Il centrale nerazzurro ha le caratteristiche tecniche e atletiche che il club spagnolo ritiene indispensabili per rinforzare il proprio reparto arretrato nella prossima stagione: forte fisicamente, insuperabile sulle palle alte e tra i migliori marcatori in Europa.



CONTATTO CON L'AGENTE - Secondo Mundo Deportivo, in alternativa al giocatore classe '99 dell'Ajax Matthijs de Ligt, è Skriniar il profilo ideale per proseguire l'opera di ricostruzione del reparto arretrato, che necessita di un centrale di piede destro, visto che l'unico attualmente in organico è Piqué. Già nel finale della passata stagione, alcuni intermediari del Barcellona avrebbero contattato l'entourage dello slovacco per sondare una sua eventuale disponibilità a lasciare l'Inter, che però in queste settimane sta provando ad accelerare le operazioni per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022 e adeguare al rialzo l'ingaggio da 1,7 milioni di euro.