Dopo Neymar al Barcellona, si profila un altro clamoroso ritorno: Philippe Coutinho potrebbe tornare al Liverpool. Lo riporta Marca. I Reds campioni d’Europa in carica hanno valutato l’ipotesi. Il contatto è già avvenuto ed il giocatore brasiliano accetterebbe di tornare nella squadra che lo ha lanciato ai massimi livelli. Il vero problema resta l’ingaggio: il Liverpool ha fatto intendere di non essere disposto a svenarsi per lo stipendio dell’attaccante. A Coutinho non rimarrebbe altro da fare che abbassare le proprie pretese. Il ritorno in Premier va in controtendenza rispetto alle notizie delle ultime settimane, quando il nome del brasiliano del Barcellona era stato accostato a Juventus e Paris Saint-Germain.