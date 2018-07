Cristiano Ronaldo, un colpo da 400 milioni. Tanto costerà, come scrive il Mundo Deportivo, l’affare CR7 alla Juventus: 145 milioni per il cartellino (IVA compresa), 20 di commissioni, 230 di ingaggio complessivo. A questo punto sarà necessario vedere come potrebbe influire l’arrivo del campione portoghese in uno spogliatoio dove l’ingaggio più alto è quello di Massimiliano Allegri(8 milioni) e fra i giocatori quello di Gonzalo Higuain (7,5 milioni).