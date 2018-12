Secondo quanto riferisce As, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha deciso di patteggiare col Fisco spagnolo una condanna a 2 anni di reclusione (che non sarà fisicamente scontata) per i quattro capi di imputazione per i quali si dichiarato colpevole durante la sua militanza nel Real Madrid. Il calciatore portoghese, che è stato convocato dal Tribunale provinciale in Spagna il prossimo 14 gennaio (a due giorni dalla Supercoppa contro il Milan in Arabia Saudita) per ratificare l'accordo, ha già pagato lo scorso agosto una multa da 13,4 milioni di euro e ha chiesto, attraverso il suo avvocato, di poter convertire la pena detentiva in una sanzione pecuniaria da 375.000 euro.



Ronaldo, che vorrebbe ricevere la sentenza senza dover viaggiare a Madrid, confida di vedere accontentata la sua istanza, visto e considerato che il connazionale Fabio Coentrao si è visto comminare una pena analoga per gli stessi reati.