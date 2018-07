"Cristiano Ronaldo non vuole una presentazione in grande stile". E' quanto riportato dalla Spagna, in particolare da El Chiringuito, che ha spiegato come l'ex Real Madrid voglia essere presentato come un colpo normale, niente opere in grandissimo stile, solo la routine di un colpo importante, ma che non necessita di un'apertura pubblica dello Stadium. Da qui la decisione della Juventus di seguire l'iter valido per tutti i colpi precedenti.