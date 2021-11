Dani Alves è tornato al Barcellona, dove indosserà la 8 che fu di Iniesta. Ma in Spagna non tutti vedono di buon occhio il suo ritorno, come, per esempio, Toni Padilla, giornalista di RAC1: “l ritorno di Dani Alves mi rende un po' dubbioso, sia per il livello di rendimento mostrato al Sao Paulo sia per la sua età. I 38 anni di Dani non sono 30-31. Per questo lo vedo più come un infiltrato nello spogliatoio, sarà un alleato di mister Xavi e una figura in grado di aiutarlo a trasmettere meglio le sue idee alla squadra”.