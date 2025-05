Dalla Spagna - Davide Ancelotti pronto a diventare il nuovo allenatore dei Rangers

AFP via Getty Images

Anche Davide Ancelotti, figlio di Carlo, si sta preparando a lasciare il Real Madrid. Questa volta, però, a differenza di quanto accaduto con Bayern Monaco, Napoli ed Everton, non per seguire il padre, ma per iniziare la sua carriera come primo allenatore.

UFFICIALE: CARLO ANCELOTTI CT DEL BRASILE

RANGERS - Secondo quanto riporta AS, Davide Ancelotti è molto vicino a diventare il prossimo allenatore dei Rangers, in Scozia. Si era parlato anche del Como, in caso di addio di Fabregas, ma per l'attuale membro dello staff tecnico del Real Madrid sembrano aprisi le porte del campionato scozzese. Starebbe, inoltre, già lavorando al suo staff, nel quale verrà inserito Francesco Mauri, assistente fin qui del padre Carlo.

PROGETTO - A convincere Davide Ancelotti sarebbe stato il progetto ambizioso della squadra di Glasgow che, a breve, sarà acquistata dai proprietari americani dei San Francisco 49ers, franchigia della NFL. Avrebbe l'occasione, inoltre, di misurarsi con il preliminare di Champions League a cui i Rangers si sono qualificati grazie al secondo posto in campionato. A due giornate dalla fine hanno un vantaggio di ben 15 punti sulla terza.

COME GIOCHERA' IL BRASILE DI ANCELOTTI

BRASILE - Prima di intraprendere la prima avventura come allenatore, Davide dovrebbe seguire suo padre nelle prime due partite come ct del Brasile. L'esordio di Carlo Ancelotti sarà nella notte tra il 5 e il 6 giugno contro l'Ecuador nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Secondo impegno, cinque giorni dopo, contro il Paraguay.