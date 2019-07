L'Italia come paradiso fiscale...dei calciatori. E' ormai nota la legge che permette ai calciatori comunitari chi si trasferiscono in Italia di pagare un massimo di 100 mila euro sui guadagni esteri. Una 'flat tax' che permette a persone agiate, come appunto i calciatori, di pagare una cifra irrisoria per guadagni molto elevati come ad esempio i diritti di immagine. Un regime vantaggioso in cui sono entrati sia Cristiano Ronaldo che Matthijs de Ligt. "Ecco il nuovo paradiso", scrive Mundo Deportivo analizzando questo angolo di fiscalità italiana e indicandolo come uno dei motivi per cui sempre più calciatori top decidono di trasferirsi in Italia. E così avrebbe fatto anche De Ligt.