Matthijs de Ligt dice no al Barcellona. Il difensore olandese, capitano dell'Ajax, è il più corteggiato d'Europa, con Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City e United, Liverpool e Bayern Monaco sulle sua tracce. Come riporta Cadena Ser, però, il classe '99 ha detto noi al corteggiamento dei blaugrana, già informati dal suo agente, Mino Raiola. In pole position, per l'emittente spagnola, ci sono Juve, PSG e Bayern.