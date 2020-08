L'eliminazione dalla Champions League per mano del Lipsia potrebbe portare a qualche cambiamento in casa Atletico Madrid e, secondo le indiscrezioni provenienti, tra i personaggi indiziati a cambiare aria c'è anche l'ex centravanti della nazionale spagnola Diego Costa, che concluderebbe con un anno di anticipo la sua seconda avventura coi colchoneros.



Secondo quanto riporta Cadena Cope, Diego Costa avrebbe rivelato ad alcuni amici l'ipotesi di un suo clamoroso approdo in Italia e nello specifico a Milano. L'attaccante classe '85 è in scadenza di contratto nel 2021 e ha avuto trascorsi burrascosi al Chelsea con l'attuale tecnico dell'Inter Antonio Conte, che impose la sua cessione dopo la conquista della Premier, mentre il Milan fu un'ipotesi nell'estate 2017 durante la gestione di Fassone e Mirabelli.