Prima la finale di Champions League, poi tutto il resto che sia mercato o futuro societario. E fra le mosse dell'Inter che sono già in calendario c'è anche un nuovo incontro con il Barcellona per provare a intavolare una trattativa che possa provare a portare a Milano l'ex-Milan Franck Kessie. Dal club catalano è arrivato il no per Dumfries e Correa, secondo il quotidiano spagnolo Sport, e l'incontro servirà a percorrere strade differenti.