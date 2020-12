Dubbi sul rinnovo di Modric. Secondo Todofichajes.com, per Florentino Pérez e i suoi il ciclo del croato al Real Madrid potrebbe essere giunto alla conclusione, nonostante voci dalla Spagna facessero intuire l'intenzione delle due parti di proseguire insieme. Da parte sua il calciatore ha già ammesso di voler restare al Real, ma a 35 anni compiuti potrebbe non rientrare più nel progetto della direzione sportiva di svecchiamento della rosa. E un nuovo accordo, ora, non appare più così scontato.