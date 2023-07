Il futuro di Ancelotti potrebbe non essere ancora deciso. Nonostante l'annuncio del presidente della federcalcio brasiliana che ha svelato l'ingaggio dell'allenatore italiano a partire dalla Copa America 2024, secondo Marca non ci sono ancora certezze sul suo destino. Se la stagione al Real Madrid dovesse dare soddisfazioni potrebbe essere presa in considerazione la sua permanenza al Bernabeu.