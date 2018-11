Come riporta Marca, Nicola Sansone interessa a diverse squadre italiane, tra le quali Fiorentina e Bologna, ma il Villarreal non si è ancora convinto a lasciarlo partire. Il classe '91 in quest'avvio di stagione ha collezionato solamente sette presenze con un gol e due assist, ma nell'estate 2016 era costato agli spagnoli 14 milioni di euro.