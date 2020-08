La Juventus è pronta a vendere Dybala al Real Madrid per arrivare a Salah del Liverpool. Lo scrive Don Balon: i bianconeri accetterebbero 100 milioni dagli spagnoli per la Joya, poi reinvestiti per l’egiziano dei Reds, ex Roma e Fiorentina. Per Salah, poi, super ingaggio, secondo solo a Ronaldo, coi suoi 30 milioni di euro.