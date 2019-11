E' tutt'altro che chiusa la storia che sta agitando il calcio spagnolo, dopo la decisione della Federcalcio presieduta da Luis Rubiales di riportare Luis Enrique alla guida della nazionale, dando il benservito al suo ex vice Robert Moreno. Una vicenda che ha sollevato diverse polemiche, con quest'ultimo che accusa la federazione di averlo messo da parte senza troppi riguardi e che ha reagito non presentandosi alla conferenza stampa, mentre Rubiales ha annunciato ieri di essere stato messo al corrente della volontà di Luis Enrique di tornare in sella proprio da Moreno.



AMICIZIA ROTTA - Una situazione divenuta imbarazzante, a soli 3 mesi dal temporaneo addio dell'ex allenatore della Roma per la morte della figlia Xana di soli 9 anni, a causa di alcuni particolari poco chiari riportati nelle ultime ore dalla stampa spagnola. Secondo alcune ricostruzioni, dietro gli eventi turbolenti delle ultime ore ci sarebbe un rapporto umano compromesso tra Moreno e Luis Enrique: atteggiamenti del primo che non sarebbero andati giù al “nuovo” ct e che avrebbero spinto quest'ultimo a chiedere la rimozione dall'incarico del suo storico amico e collaboratore. Tanto da portare all'addio definitivo di Moreno alla Roja e all'individuazione di un nuovo componente dello staff tecnico in vista dell'Europeo.



LO SFOGO - Al termine dell'ultimo match di qualificazione contro la Romania, Moreno aveva appreso dal direttore tecnico della Federazone Molina del prossimo avvicendamento e in lacrime aveva comunicato la novità ai calciatori. “Mi hanno cacciato, mi hanno cacciato!”, avrebbe detto negli spogliatoi, prima di lasciarsi andare a uno sfogo proseguito con la scelta di non presentarsi di fronte ai media e infrangendo le disposizioni in materia della Uefa.