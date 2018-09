Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, giornale di Barcellona, la FIFA non ha preso bene l'assenza di Cristiano Ronaldo al Gala 'The Best' organizzato a Londra lunedì scorso. La Federazione non è arrabbiata con Messi, anche lui assente, ma lo è decisamente con il portoghese. Il motivo? Messi aveva avvisato in tempo, e per lui erano dei problemi di natura familiare; Ronaldo, con la sua assenza, aveva già svelato che non avrebbe vinto il premio.